Pkw-Fahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Nach Blutentnahme wurde der 26jährige Kahler wieder entlassen.



Laterne beim Anliefern beschädigt

Kahl am Main, Lks. Aschaffenburg. Am 12.01.18 gegen 09.10 Uhr beschädigte der Fahrer eines Lkw beim Anliefern in der Festhallenstraße einen Lichtmast. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.- Euro



Wildunfall

Mömbris, Lks Aschaffenburg. Am 12.01.18 gegen 06.10 Uhr erfaßte eine 51jährige Mömriserin mit ihrem Pkw Skoda kurz vor Hohl einen querenden Rehbock. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro



mkl/Polizei Alzenau