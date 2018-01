Auto macht sich selbstständig

Der BMW kam auf der abschüssigen Straße ins Rollen und fuhr gegen die Hauswand eines Anwesens. Fazit: 1.000 Euro Schaden an der Mauer und 500 Euro am Pkw.

Stromverteilerkasten beim Rangieren beschädigt

Pkw zerkratzt

Der Fahrer eines Sattelzugs beschädigte am Montag um 17 Uhr beim Rangieren in der Straße Am Sportplatz einen Lichtmast und einen daneben stehenden Stromverteilerkasten. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro.

Karlstein-Großwelzheim. In der letzten Woche zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand einen Nissan, der in der Kahler Straße abgestellt war, auf der kompletten Fahrerseite. Der angerichtete Schaden summiert sich auf 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

