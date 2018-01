79-Jährige Daimler-Fahrerin mit 1,4 Promille in Schlangenlinien unterwegs

In zu engem Radius abgebogen

Außenspiegel abgetreten

Des Weiteren habe die Fahrerin bereits einen Leitpfosten umgefahren und die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 79-jährige Fahrerin des Pkw Daimler konnte, dank der Zeugenschilderung, einer Verkehrskontrolle zugeführt werden. Nachdem Hinweise vorlagen, dass die Fahrerin betrunken war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,4 Promille erbrachte. Der Dame wurde auf der Dienststelle Blut abgenommen. Da auch der Führerschein sichergestellt wurde, muss sie bis auf weiteres auf das Führen eines Pkws verzichten.Eine 23-jährige Fahrerin eines Pkw BMW wollte am Samstag gegen 18.30 Uhr von der Staatsstraße nach links in die Krombacher Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen Pkw Audi, der an der Einmündung stand, um auf die Staatsstraße zu fahren. Da die Fahrerin den Abbiegeradius zu eng wählte, kam es zu seinem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstanden lediglich Streifschäden. Beide Pkws waren noch fahrbereit. Der entstanden Unfallschaden wird auf circa 3200 Euro geschätzt.Am Samstag gegen 11.00 Uhr hörten Anwohner des Sälzerwegs laute Knallgeräusche, sowie grölende Jugendliche von der Straße. Zunächst konnten die Zeugen keine Auffälligkeiten erkennen. Als sie jedoch gegen Mitternacht an ihre Fahrzeuge kamen, mussten sie feststellen, dass die linken Außenspiegel zweier Pkw Audi abgetreten wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.mkl/Polizei Alzenau