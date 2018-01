VerkehrsunfälleLkw-Fahrer verursacht Stromausfall

fiel in Teilen des Industriegebietes der Strom für die Dauer von eineinhalb Stunden aus. Außerdem wurden durch den Unfall noch zwei Verkehrszeichen beschädigt. Der Schaden am Auflieger des Sattelzuges wird auf ca. 200 EUR geschätzt, der entstandene Fremdschaden schlägt mit ca. 1400 EUR deutlich höher zu Buche.



Pkw beschädigt und geflüchtet

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagmittag zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Aschaffenburger Straße der geparkte Pkw VW Golf einer 49jährigen Frau im Bereich der Fahrertür, vermutlich beim Ausparken, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.



Wegen angeblichem Tier ausgewichen und in den Graben gefahren - Polizei sucht Zeugen

Karlstein a. Main-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr befuhr ein 22jähriger BMW-Fahrer die Hörsteiner Straße von Karlstein in Richtung Hörstein, als ein nicht näher zu bezeichnendes Tier die Fahrbahn querte, mit welchem der Pkw kollidierte. Anschließend riss der Fahrer das Lenkrad nach rechts, rutschte über einen Graben in das dortige Bankett, drehte sich und kam auf dem Radweg zum Stehen. Da der genaue Unfallhergang nicht fest steht, bittet die Polizei Alzenau Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, sich mit dieser in Verbindung zu setzen. An dem verunfallten Pkw entstand Schaden von ca. 2000 EUR.



Unfall auf Supermarktparkplatz - ein Leichtverletzter

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagabend gegen 18 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ein Unfall zwischen einem 70jährigem Nissan-Fahrer und einem 18jährigen Fahrer eines Pkw Seat. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 EUR. Der 18jährige Mann wurde leicht verletzt und klagte vor Ort über Kopfschmerzen.





