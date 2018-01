Fünf Wildunfälle innerhalb von 24 Stunden

Am Donnerstag um 06 Uhr erfasste ein Opel-Fahrer zwischen Hörstein und Karlstein ein Reh. Der Opel wurde an der linken Seite beschädigt (500 Euro).

Geiselbach. Gegen 07.30 Uhr kollidierte eine Toyota-Fahrerin zwischen Geiselbach und der Landesgrenze mit einem Reh. Fazit: 750 Euro Schaden am Pkw.

Westerngrund. Um kurz vor 17 Uhr stieß ein Fiat-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Westerngrund und Schneppenbach frontal mit einem Reh zusammen.

Am Fiat wurde der Frontbereich beschädigt (2.500 Euro).

Geiselbach. Um 17 Uhr erfasste dann ein Ford-Fahrer zwischen Geiselbach und Krombach ein Reh. Das Tier wurde hierbei getötet, das Auto im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt (1.000 Euro).

Kahl. Am frühen Freitag gegen 1.30 Uhr kollidierte schließlich ein Daimler-Fahrer auf der ehemaligen B 8 kurz vor der Landesgrenze mit einem Reh. Der Schaden in diesem Fall summiert sich auf 5.000 Euro.

Parkrempler

Alzenau. Eine Opel-Fahrerin beschädigte am Donnerstagnachmittag beim Einparken in der Kaiser-Ruprecht-Straße einen geparkten Ford. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

juh/Polizei Alzenau