Dieb entwendet Weidezaun in Gunzenbach

Der Zaun war von dem Geschädigten abgebaut und auf dem Grundstück entlang des Hohler Wegs gelagert worden. Der Schaden beträgt 600 Euro.

Werbebanner beschädigt

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. In den letzten beiden Wochen zerschnitt ein Unbekannter ein Werbebanner, das am Zugang zum Weinberg in der Schloßbergstraße aufgehängt war. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



kick/Polizei Alzenau