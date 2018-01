Golf in Albstadt mutwillig zerkratzt

Wildunfall mit Reh

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Goldbergstraße ein Pkw VW Golf mutwillig auf der kompletten rechten Fahrzeugseite verkratzt, wodurch ein Schaden von ca. 1000 EUR entstand.Zu einem Unfall zwischen einem Reh und einem 21jährigen Suzuki-Fahrer kam es am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr auf der Staatsstraße 2305 von Schöllkrippen in Richtung Kleinkahl. Das Reh überlebte den Unfall nicht, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EUR.