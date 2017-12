Betrunkener randaliert an Alzenauer Eislaufbahn

Außerdem beschädigte er mehrere Zaunelemente und riss die Beleuchtung herab. Aufgrund der guten Personen-beschreibung konnte der Mann dann wenig später von einer Polizeistreife in der Wasserloser Straße gestellt werden. Er räumte ein, zwei Christbäume in der Kaiser-Ruprecht-Straße umgeworfen zu haben. Die beiden Zeugen konnten den 20-Jährigen eindeutig als den Übeltäter identifizieren. Der offenbar alkoholisierte Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Der genaue Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Wildunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein Daimler-Fahrer erfasste am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau ein Reh. Das Tier wurde bei der Kollision getötet, der Pkw im linken Frontbereich beschädigt (800 Euro).

Unfallflucht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Samstag wurde ein BMW, der zwischen 10 und 11 Uhr in der Brentanostraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden an der hinteren linken Seite (circa 1.000 Euro).



kick/Polizei Alzenau