Aufmerksame Zeugin - Polizei klärt Unfallflucht

Vorfahrtsunfall mit circa 10.000 Euro Schaden

Um 08.45 Uhr hatte die Zeugin beobachtet, wie ein VW auf der Aschaffenburger Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen umfuhr. Anschließend entfernte sich der zunächst unbekannte Fahrer, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Während der Unfallaufnahme kam das flüchtige Fahrzeug zurück, die Fahrerin hielt aber wiederum nicht an. Letztlich konnte die Polizeistreife die Verfolgung aufnehmen und den Pkw anhalten. Auf die 63-jähriger Fahrerin, die keine plausible Erklärung für ihr Verhalten hatte, kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Brentanostraße/Dieselstraße entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von knapp 10.000 Euro. Gegen 14 Uhr fuhr eine 60-jährige Smart-Fahrerin auf der Brentanostraße und wollte die Dieselstraße überqueren. Dabei übersah sie den Daimler eines 33-jährigen Mannes, der auf der vorfahrtsberechtigten Dieselstraße in Richtung Siemensstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler noch in mehrere Parkplatzabgrenzungen eines Supermarktes geschleudert. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.



dc/Meldungen der Polizei Alzenau