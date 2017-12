Unfall beim Abbiegen in Michelbach

Parkrempler beim Ausparken

Der Smart wurde durch den Aufprall in einen geparkten Fiat geschleudert, glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Alzenau, OT Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Eine 18-jährige Fahranfängerin parkte ihren VW am Samstagvormittag aus einer Parklücke rückwärts aus und stieß dabei gegen einen gegenüber geparkten Mercedes. Es entstand ein geringer Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zigaretten entwendet

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Eine 79-jährige Rentnerin steckte am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße drei Packungen Zigaretten in ihre Handtasche und wollte den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde sie von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet, der die rüstige Dame bis zum Eintreffen der Polizei aufhielt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau