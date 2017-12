Frontalzusammenstoß nach Schwindelanfall

Um 10.15 Uhr bog ein 71-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Michelbach fuhr, von der Staatstraße 2305 nach links auf die Schloßstraße ab. Hierbei erlitt der Mann offenbar einen Schwindelanfall und überfuhr eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Anschließend prallte er frontal gegen einen Pkw, dessen 41-jährige Fahrerin an der roten Ampel warten musste. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Die zwei Pkw, an denen ein Schaden von 9.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.





Pkw-Fahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagabend konnte eine Polizeistreife einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Der 31-jährige Mann war um 21.30 Uhr kontrolliert worden. Da im Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren und auch ein Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Unachtsames Türöffnen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 11 Uhr parkte ein 66-jähriger Renault-Fahrer in der Burgstraße. Als der Mann seine Fahrertür öffnete, achtete er nicht auf den vorbeifahrenden Pkw eines 73-jährigen Mannes, der gegen die Tür stieß. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Geöffnete Tür beim Vorbeifahren gestreift

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hanauer Straße entstand am späten Dienstagnachmittag ein Schaden von 2.500 Euro. Gegen 18 Uhr hatte ein 57-jähriger Mann die linke Türe seines Ford geöffnet, der ordnungsgemäß in einer Parkbaucht in der Hanauer Straße abgestellt war. Diesen Umstand übersah ein vorbeifahrender 49-jähriger Pkw-Fahrer und fuhr gegen die geöffnete Tür.



Polizei Alzenau