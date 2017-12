Zu schnell mit abgefahrenem Reifen auf schneebedeckter Straße

Der 20-jährige Mann fuhr um 05 Uhr von Hörstein in Richtung Karlstein. Auf Höhe des Industriegebiets Alzenau-Süd kam er auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die rechte Leitplanke. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Fazit: 5000 Euro Schaden am Lkw und 1.500 Euro an der Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass ein Reifen auf der hinteren Achse abgefahren war.



Pkw ohne Versicherungsschutz

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Für einen 69-jährigen Mercedes-Fahrer war die Fahrt am Montagmorgen in Michelbach beendet. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand.

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag um 08.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 49-jährigen Mann, der mit einem Lkw und Anhänger unterwegs war. Dabei kam zum Vorschein, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Auto macht sich selbstständig

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Da ein geparkter Pkw nicht richtig gesichert war, machte sich dieser am Montagnachmittag selbstständig und rollte gegen zwei Säulen. Ein 54-jähriger Mann hatte seinen Mercedes gegen 13.45 Uhr In den Mühlgärten am Rand der leicht abschüssigen Fahrbahn abgestellt. Da offenbar kein Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war, rollte das Fahrzeug nach vorne und blieb nach circa 15 Metern an den beiden Säulen eines Torwegs hängen. Dabei wurde der Pkw auf der linken Seite nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 7.000 Euro.

Wildunfall

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagabend kam es bei Wiesen zu einem Wildunfall,

bei dem ein Schaden von 500 Euro entstand. Um 18.30 Uhr hatte ein Citroen-Fahrer, der in Richtung Engländer fuhr, ein Reh erfasst. Das Tier wurde bei der Kollision getötet.



Polizei Alzenau