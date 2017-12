Unfallflucht in Alzenau-Albstadt

Wildunfall

Gegen 10.15 Uhr stieß der unbekannte Pkw-Fahrer beim Vorbeifahren von der Freigerichter Straße kommend gegen den ordnungsgemäß geparkten Mazda. Trotz eines Schadens von 2.500 Euro flüchtete der Verursacher mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sportgelände. Nach Angaben von Augenzeugen soll es sich um einen rotbraunen Kleinwagen mit einer hellbraunen Stoßstange gehandelt haben. Dieser Pkw dürfte vorne rechts beschädigt sein. Bei einer Nachbarschaftsbefragung konnte dann durch die Polizei ermittelt werden, dass über Nacht ein rotes Fahrzeug mit brauner Stoßstange auf dem Parkplatz in der Steingasse gestanden haben soll. Auffällig daran war, dass in dem Pkw eine Person übernachtet hatte. Dieser Pkw sei gegen 10 Uhr weggefahren. Es besteht jetzt die Vermutung, dass es sich hierbei um das unfallflüchtige Fahrzeug gehandelt hat.

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall auf der Hohler Chaussee entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 1.200 Euro. Ein Opel-Fahrer, der um 16.30 Uhr in Richtung Hörstein fuhr, war mit einem Reh zusammengestoßen. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Rauschgiftfund im Regionalexpress

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntagnachmittag wurden zwei 17-Jährige von einer Streife der Bundespolizei in einem Regionalexpress von Frankfurt nach Aschaffenburg kontrolliert. Dabei wurde bei den zwei jungen Männern jeweils geringe Mengen Marihuana bzw. Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Beide Jugendliche wurden schließlich einer Streife der Alzenauer Polizei überstellt. Nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben. Auf beide kommt nun eine Anzeige zu.

Fahrrad gestohlen

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag entwendete ein Unbekannter aus dem Gartenhaus eines Anwesens in der Dettinger Straße ein Fahrrad der Marke Hercules. Das graue Damenrad hatte einen Wert von 70 Euro.

Zwei Autos mutwillig beschädigt

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. In der Hockgasse in Wasserlos zerkratzte ein Unbekannter am Samstagnachmittag einen Renault und einen Opel mit einem spitzen Gegenstand. Der angerichtete Sachschaden summiert sich auf 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.





