Auto landet beim Ausweichen in der Leitplanke

Der 24-jährige Mann fuhr um 12 Uhr von Krombach in Richtung Blankenbach. Da ihm

ein Pkw entgegenkam, der zu weit links fuhr, wich er nach rechts aus und touchierte dabei die dortige Leitplanke. Der Pkw wurde dabei auf rechten Seite beschädigt (2.500 Euro), der Schaden an der Leitplanke summiert sich auf 2.000 Euro. Zu dem flüchtigen Pkw liegen keinerlei Hinweise vor.

nach eigenen Angaben

Vorfahrtsunfall im Kreisverkehr

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Kreisverkehr an der Anschlussstelle Alzenau Mitte ereignete sich am Donnerstagabend ein Vorfahrtsunfall. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 51-jährige BMW-Fahrerin in den Kreisel und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Skoda einer 39-jährigen Frau. Die Skoda-Fahrerin stieß mit ihrer Fahrzeugfront gegen die Fahrertür des BMW. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 5.000 Euro.

Wildunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau kam es am Donnerstagabend zu einem Wildunfall mit einem Schaden von 2.500 Euro. Eine Hyundai-Fahrerin war um 21.15 Uhr mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Das Tier wurde bei der Kollision getötet, der Pkw im Frontbereich beschädigt.

Unfallflucht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In der letzten Woche wurde der Gerätschuppen einer Firma in der Brentanostraße von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern.



Farbschmiererei

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Sonntag und Donnerstag besprühte ein Unbekannter die Garage eines Anwesens in der Seestraße mit schwarzer Farbe. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Einbruch in Schuppen

Mömbris-Königshofen, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter brach zwischen Montagabend und Mittwochmorgen in ein Gerätelager im Amselweg ein. Der Täter hatte eine Metalltür des Nebengebäudes gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt verschafft. Aus den Räumlichkeiten wurden ein Satz Kompletträder (4 Reifen auf Felgen) sowie zwei Auspuffanlagen im Wert von 3.700 Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



bak/Polizei Alzenau