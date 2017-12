Nachdem sich konkrete Hinweise ergeben hatten, dass ein 28-Jähriger in seiner Wohnung bzw. in seinem Kellerabteil Cannabis anbauen könnte, hat die Polizeiinspektion Alzenau und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Der Vollzug erfolgte Dienstagvormittag in einem Ortsteil von Karlstein. Als die Beamten das Mehrfamilienhaus betraten, stieg ihnen bereits im Treppenhaus starker Cannabis-Geruch in die Nase.

Bei der folgenden Durchsuchung stellten die Polizisten in den Wohnräumen des 28-Jährigen und dessen Lebensgefährtin zahlreiche abgeerntete Cannabispflanzen und verschiedene Rauschgiftutensilien sicher. Im Kellerabteil des Paares entdeckten die Ordnungshüter dann noch die zwei in Betrieb befindliche Indoor-Plantagen, in der sich 24 frische Cannabispflanzen befanden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 28-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Auch gegen seine Lebensgefährtin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die noch andauernden Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.

mci/Quelle: Polizei Unterfranken