Fußgänger in Kahl angefahren: 23-Jähriger verletzt

Um 17 Uhr wollte ein 23-jähriger Fußgänger verbotswidrig über die Aschaffenburger Straße gehen, obwohl in der Nähe eine Ampel das gefahrlose Überqueren ermöglicht hätte. Er musste dabei in der Mitte der Straße stehenbleiben, da Gegenverkehr kam. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Hanau fuhr, übersah aufgrund des Schneeregens den dunkel gekleideten Fußgänger und touchierte ihn mit dem linken Außenspiegel. Der Fußgänger stürzte zu Boden, zog sich zum Glück aber nur leichte Verletzungen zu. Der Mercedes wurde am Spiegel beschädigt (500 Euro).



Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Mömbris-Königshofen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen kam es in der Böhmerlandstraße zu einem Verkehrsunfall, dessen Ablauf nicht eindeutig geklärt werden konnte. Gegen 11 Uhr begegneten sich ein Ford und ein Peugeot in der engen Böhmerlandstraße. Nach Angaben des 80-jährigen Ford-Fahrers musste er dem entgegenkommenden Peugeot eines 32-jährigen Mannes nach rechts ausweichen, da dieser angeblich die Kurve geschnitten hatte. Dabei stieß er gegen die Betoneinfriedung eines Anwesens. Der Peugeot-Fahrer gab seinerseits an, möglichst weit rechts gefahren zu sein. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Schaden an dem Ford wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Unfallflucht - flüchtige Pkw-Fahrerin stellt sich selbst

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 07.30 und 19 Uhr wurde ein Audi, der in der Freigerichter Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher hatte den geparkten Audi offenbar beim Vorbeifahren gestreift und einen massiven Schaden an der linken Seite hinterlassen (5.000 Euro). Am Donnerstagmorgen meldete sich dann eine 70-jährige Smart-Fahrerin, offenbar von ihrem schlechten Gewissen getrieben und räumte ein, den Unfall verursacht zu haben.

Unfallflucht schnell geklärt

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Ein ungarischer Lkw-Fahrer beschädigte am Mittwochmittag beim Rangieren im Industriegebiet Alzenau-Süd ein Verkehrszeichen. Allerdings fuhr der Verursacher dann weiter, obwohl er von einem Zeugen auf den angerichteten Schaden (circa 150 Euro) angesprochen worden war. Der 47-jährige Lkw-Fahrer konnte schließlich über eine Logistikfirma ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



Vorfahrtsunfall mit 4.000 Euro Schaden

Mömbris-Dörnsteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall in Dörnsteinbach entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 4.000 Euro. Um 16.30 Uhr bog eine 25-jährige Peugeot-Fahrerin vom Kiesgraben nach links auf die vorfahrtsberechtigte Niedersteinbacher Straße ab. Dabei übersah sie den Kia eines 49-jährigen Mannes, der in Richtung Mömbris fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Auf der Kreisstraße zwischen Krombach und Schöllkrippen kam es bereits am Dienstag zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 65-jähriger Mann fuhr gegen 15.45 Uhr in Richtung Schöllkrippen. Dabei kam ihm ein Lkw mit Post-Aufschrift entgegen, der beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel touchierte. Dabei entstand an dem Spiegel ein Schaden von 300 Euro.

Wildunfall

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall bei Wiesen entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 1.000 Euro. Ein Opel-Fahrer war um 08 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen. Das Tier wurde bei der Kollision getötet, der Pkw im Frontbereich beschädigt.

mci/Quelle: Polizei Alzenau