Unfallflucht mit 9.000 Euro Schaden: Polizei sucht Lastwagen

Gegen 07.30 Uhr beobachtete ein Zeugen, wie ein Lkw mit Anhänger von der Neuwiesenstraße in die Wolfskernstraße abbog. Dabei fuhr er einen Stromverteilerkasten an und beschädigte ein Straßenschild sowie den Metallzaun eines Anwesens in der Wolfskernstraße. Der Lkw-Fahrer fuhr dann allerdings weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Zeitgleich rückwärts gefahren

Kahl. Am Dienstag gegen 10.30 Uhr stießen zwei Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle in der Forststraße zusammen. Beide Fahrer waren zeitgleich rückwärts gefahren und dann kollidiert. Der Gesamtschaden beträgt 400 Euro.

Rangierunfall

Mömbris-Fronhofen. Bei einem Verkehrsunfall in Fronhofen entstand am Dienstagmorgen ein Schaden von 500 Euro. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 11 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz gegen einen stehenden Lkw gefahren.

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Mömbris-Schimborn.

Bereits am Montag kam es auf der Staatsstraße zwischen Feldkahl und Schimborn zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 36-jährige Seat-Fahrerin war um 16.30 Uhr kurz vor dem Kreisverkehr in Schimborn auf einen Toyota aufgefahren. Dabei erlitten der 57-jährige Toyota-Fahrer sowie sein Beifahrer leichte Verletzungen im Halsbereich. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden summiert sich auf 5.000 Euro.