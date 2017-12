Wegen Wasserlache ins Schleudern geraten

Die Frau fuhr um 15.15 Uhr mit ihrem Toyota von Hörstein in Richtung Alzenau. Aufgrund einer großen Wasserlache auf der Fahrbahn kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Koppel. Die Frau wurde mit einer Thoraxprellung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Wasserlos gebracht. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.



Fehler beim Rangieren

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Rangierunfall in der Straße Zur Sandmühle entstand am Montagmorgen ein Schaden von 6.000 Euro. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer wollte um 11.30 Uhr die dortige Seniorenresidenz beliefern und fuhr dabei rückwärts in Richtung der Laderampe. Dabei übersah er einen Mauervorsprung und riss dabei die Gebäudeverkleidung ab. Dabei wurden sowohl der Lkw (1.000 Euro) als auch das Gebäude (5.000 Euro) beschädigt.



Lkw fährt gegen Hauswand

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Ein Lkw, der verbotswidrig in der Hauptstraße fuhr, blieb am Montagmittag an einer Hauswand hängen. Der 56-jährige Fahrer eines Sattelzugs fuhr um 13.30 Uhr verbotswidrig von der Hohler Chaussee kommend in Richtung Ortsmitte. In dem engen Kurvenbereich touchierte er dann die Hauswand eines Anwesens. Fazit: 3.000 Euro Schaden am Sattelzug und 1.000 Euro an der Hauswand.



Vorfahrtsunfall

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall im Mühlweg entstand am Montagnachmittag ein Schaden von 4.000 Euro. Um 17.15 Uhr wollte eine 64-jährige VW-Fahrerin von der Straße Am Wäldchen nach links auf den vorfahrtsberechtigten Mühlweg abbiegen. Dabei übersah sie den VW Caddy einer 52-jährigen Frau, die auf dem Mühlweg unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.



Pkw-Reifen mutwillig beschädigt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter mutwillig den rechten hinteren Reifen eines VW Golf. Der Pkw war in der Krotzenburger Straße abgestellt. Der Schaden beträgt 200 Euro.



Hinweise an die Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Alzenau