Mehrere Winterunfälle im Raum Alzenau

Am Sonntagmorgen landete zunächst ein Feuerwehrfahrzeug auf der Hohler Chaussee in Alzenau-Hörstein in der Leitplanke. Der 26-jährige Fahrer war um 08.30 Uhr zwischen der „Schönen Aussicht“ und der Abzweigung Rückersbach aufgrund Glätte ins Rutschen gekommen und in einer Linkkurve gegen die Leitplanke gefahren. Dabei wurde das Feuerwehrfahrzeug auf der rechten Seite nicht unerheblich beschädigt und vier Leitplankenfelder eingedrückt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 18.000 Euro.

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Beim Versuch einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, fuhr ein 27-jähriger VW-Golf-Fahrer gegen einen Zaun. Der Mann fuhr um 12.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Bezirksstraße in Richtung Alzenau. Nach seinen Angaben kam ihm auf Höhe des Krankenhauses ein schwarzer Pkw entgegen, dessen Fahrer auf der schneebedeckten Straße ins Schlingern geriet und auf die Gegenfahrbahn fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach rechts aus und touchierte dabei einen Metallzaun. Der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr allerdings weiter in Richtung Karlstein, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es soll sich bei dem flüchtigen Pkw um einen schwarzen VW Passat mit AB-Kennzeichen gehandelt haben, der von einer jüngeren Person gefahren wurde. An dem VW Golf und dem Zaun entstand ein Schaden von 4.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Um 13.15 Uhr fuhr dann eine Jeep-Fahrerin in der Daxberger Straße gegen eine Garage. Die 35-jährige Fahrerin war bei Schneeglätte nach links von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken rutschte sie wieder nach rechts und prallte frontal gegen die Garage eines Anwesens. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße entstand dann um 13.20 Uhr ein Schaden von 1.000 Euro. Ein 49-jähriger Kia-Fahrer, der Richtung Blankenbach fuhr, musste verkehrsbedingt wegen zweier am Fahrbahnrand geparkter Pkw anhalten. Beim Bremsen rutschte er auf der schneebedeckten Straße leicht auf die Gegenfahrbahn, weshalb er versuchte, seinen Pkw ein Stück zurückzusetzen. Eine entgegenkommende 36-jährige Skoda-Fahrerin, die die Engstelle passieren wollte, wich auf den Gehsteig aus und geriet dabei ins Rutschen. Sie prallte dabei gegen den Holzzaun eines Anwesens.

Aufmerksamer Zeuge beobachtet zwei Unfallfluchten

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Ein aufmerksamer Anwohner aus der Kahler Straße bemerkte am Sonntag um 13.00 Uhr, wie ein grauer VW beim Abbiegen von der Hanauer Landstraße gegen die Grundstücksmauer und den Zaun eines Hauses fuhr. Der VW wurde dabei erheblich im Frontbereich beschädigt. Der unbekannte Fahrer flüchtete allerdings von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von 1.000 Euro. Gegen 14.30 Uhr beobachtete dann der gleiche Mann, wie ein Suzuki in der Kahler Straße gegen das dortige Ortseingangsschild fuhr und dieses dabei beschädigte (circa 200 Euro). Dessen Fahrer fuhr dann ebenfalls unverrichteter Dinge weiter. Da der Zeuge in beiden Fällen die Kennzeichen der flüchtigen Verursacher ablesen konnte, sollten die verantwortlichen Fahrer zu ermitteln sein.

