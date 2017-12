Kleinunfall beim Abbiegen

Parkrempler

Hierbei kam sie zu weit nach rechts und touchierte den Außenspiegel eines geparkten VW Polo. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 EUR.In der Daimlerstraße kam es am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem Kleinunfall. Gegen 18:20 Uhr kreuzte der Fahrer eines VW mehrere Parkmarkierungen, um so den Weg zur Ausfahrt abzukürzen. Hierbei übersah er einen Verkehrsteilnehmer der im Begriff war mit seinem Pkw Mercedes aus einer Parklücke auszufahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 7000 EUR.mkl/Polizei Alzenau