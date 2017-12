Vorfahrt missachtet und anderen Autofahrer bedrängt

Gegen 06.30 Uhr bog ein 35jähriger VW-Fahrer von der untergeordneten Hauptstraße nach rechts auf die Hanauer Landstraße in Richtung Aschaffenburg ab. Dabei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Opel, an dessen Steuer ein 49jähriger Mann saß. Um einen Zusammenstoß mit dem Golf zu vermeiden, zog dieser seinen Corsa nach links, fuhr an dem einbiegenden/eingebogenen Golf vorbei und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Aschaffenburg fort. Über dieses „Überholmanöver“ offensichtlich sehr erbost, beschleunigte der 35jährige seinen Golf und zog trotz durchgezogener Linie auf die linke Fahrbahnseite, wo er zu dem Corsa aufschloss, sich links neben ihn setzte und ihm mit eindeutigen Handbewegungen zu verstehen gab, dass er mit dessen vorherigem Fahrmanöver nicht einverstanden ist.

War es zuvor noch zu keiner Berührung der beiden Pkw gekommen, so touchierten sie sich nun, als sie parallel nebeneinander herfuhren, mit ihren beiden Fahrzeugseiten. Hierbei beschuldigten sich beide jeweils gegenseitig nach links bzw. rechts gekommen zu sein. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Sollten die weiteren Ermittlungen des Sachbearbeiters den o.g. Unfallhergang voll und ganz bestätigen, kommt auf den 35jährigen ein erhebliches Bußgeld zu.

Drei Autos angefahren - dreimal fährt der Verursacher weiter

Alzenau-Hörstein

In der Zeit von Dienstag- bis Mittwochabend wurde ein in der Mömbriser Straße ordnungsgemäß geparkter VW Polo durch ein anderes Fahrzeug an der Frontstoßstange leicht beschädigt. Dessen Fahrer fuhr einfach weiter.

Karlstein-Dettingen

Zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr am Mittwoch entstand auf einem Firmenparkplatz in der Straße „Am Sportplatz“ an einem dort abgestellten BMW ein Frontschaden in Höhe von ca. 4.000 Uhr. Der Spurenlage dürfte es sich bei dem Verursacher um einen Lkw gehandelt haben, dessen Fahrer sich nicht weiter darum kümmerte.

Karlstein-Dettingen

Am Mittwoch zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer ortsansässigen Firma in der Straße „Am Sportplatz“ ein dort abgestellter Opel Corsa von einem anderen Pkw beschädigt (Sachschaden: ca. 2.000 Euro). Der Verursacher ist unbekannt.

Wer zu den Unfallfluchten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

vd/Polizei Alzenau