Zu schnell auf regennasser Fahrbahn

Der Fahrer eines Pkw Nissan war auf dem Weg in Richtung Niedersteinbach, als er auf der abschüssigen, nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Nissan geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Pkw Seat. Der Unfallverursacher blieb zum Glück unverletzt. An den beiden Fahrzeugen dürfte ein Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 9000 EUR entstanden sein.

Nach Spiegelberührung einfach weiter gefahren

Alzenau, OT Michelbach - Lkrs. Aschaffenburg - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag auf der Staatstraße 2305 zwischen Niedersteinbach und Michelbach. Der Fahrer eines Lkw war auf dem Weg in Richtung Alzenau, als ihm auf Höhe der Dörsthöfe ein Baustellenfahrzeug entgegen kam. Nachdem dieses zu weit auf der linken Seite fuhr, kam es zwischen beiden Fahrzeugen zu einer Spiegelberührung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR. Das unfallverursachende Baustellenfahrzeug entfernte sich unerlaubt in Fahrtrichtung Mömbris.



Wildunfälle

Schöllkrippen, Geiselbach, Kahl - Lkrs. Achaffenburg - In der Zeit von Donnerstagnacht und Freitagabend kam es im Dienstbereich der PI Alzenau zu drei Wildunfällen.

Bereits am Donnerstagabend stieß die Fahrerin eines VW Golf auf der Kreisstraße AB 19 auf dem Weg von Krombach nach Schöllkrippen mit einem Reh zusammen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR. Das Reh konnte von der Unfallstelle in den angrenzenden Wald flüchten.

Am Freitagabend kam es 22:10 Uhr auf der Staatsstraße 2306 zwischen Geiselbach und Gelnhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Ford und einem Wildschwein. Auch hier konnte das Tier von der Unfallstelle flüchten. An dem Pkw entstand ebenfalls ein Sachschaden von etwa 500 EUR.

Der dritte Wildunfall ereignete sich gegen 22:30 Uhr auf der Staatsstraße 2308, als die Fahrerin eines Pkw Skoda zwischen Kahl und Alzenau mit einem querenden Wildschwein zusammenstieß. Das Schicksal des Schwarzkittels ist nicht bekannt. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.



Bereits am frühen Morgen unter Alkoholeinfluss am Steuer

Alzenau, OT Wasserlos - Lkrs. Aschaffenburg - Bei einer Verkehrskontrolle in der Hahnenkammstraße wurde bei der Fahrerin eines Opel Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab gegen 11:00 Uhr einen Wert von 0,35 mg/l. Nachdem der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest auf der Dienststelle mit 0,26 mg/l über dem erlaubten Grenzwert von 0,25 mg/l lag, muss die Opel-Fahrerin nun mit einer Geldbuße von mindestens 500 EUR sowie einem, mindestens einmonatigen, Fahrverbot rechnen.



Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol

Mömbris, Lkrs. Aschaffenburg - Wegen einer Straftat der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols muss sich der Fahrer eines Pkw BMW verantworten, nachdem er am Samstagfrüh unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verursachte. Gegen 01:30 Uhr wollte der BMW-Fahrer von der Hüttenberger Straße in Richtung Bahnhofstraße abbiegen, kam in der Kurve jedoch von der Fahrbahn ab und rammte einen Zaun. Nachdem bei der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen war, musste der BMW-Fahrer einer Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 2000 EUR.

Hinweise an die Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Alzenau