Verlorener Christbaum verursacht Unfall bei Schöllkrippen

Am Dienstag um 17 Uhr fuhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer auf der Laudenbacher Straße. Er überfuhr dabei einen Christbaum, den offenbar zuvor ein unbekanntes Fahrzeug verloren hatte, wodurch sein Pkw beschädigt wurde. Derzeit gibt es nur einen Hinweis auf zwei hintereinander fahrende Pkw mit 750 kg-Anhänger, die den Baum verloren haben könnten. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.





Zu viel Promille

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Donnerstagmorgen konnte eine Streife der Alzenauer Polizei einen alkoholisierten Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 30-jährige BMW-Fahrer war um kurz nach Mitternacht in der Alzenauer Straße kontrolliert worden. Da Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,88 Promille ergab.

In der Böschung gelandet

Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagmorgen landete eine junge Frau mit ihrem Pkw bei Geiselbach in der Böschung. Die 20-jährige Frau fuhr gegen 07.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Kreisstraße von Krombach in Richtung Geiselbach. In einer Rechtskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinauf. Die Fahrerin blieb unverletzt, der Pkw, an dem ein Schaden von 4.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Vorfahrtsunfall mit einem Leichtverletzten und 21.000 Euro Sachschaden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall in Alzenau wurde ein Mann am Mittwoch leicht verletzt, es entstand ein Schaden von 21.000 Euro. Um 18.15 Uhr bog ein 80-jähriger Ford-Fahrer von der Bachstraße auf den Mühlweg ab. Dabei übersah er den Mitsubishi eines 56-jährigen Mannes, der aus Richtung Wasserlos kam und touchierte diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Mitsubishi wurde durch den Anstoß auf den Audi eines 37-jährigen Mannes geschleudert, der verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich warten musste. Der Audi-Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Er begab sich nach der Erstversorgung selbstständig zu einem Arzt. Der Ford- und der Mitsubishi-Fahrer blieben unverletzt. Da sowohl der Audi als auch der Mitsubishi nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Auffahrunfall mit 4.000 Euro Schaden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. An der Anschlussstelle Alzenau-Mitte kam es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden von 4.000 Euro. Gegen 08 Uhr war ein Skoda-Fahrer in der Auffahrt zur A 45 auf einen Suzuki aufgefahren. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Rauschgift im Mund versteckt

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein ungewöhnliches Versteck hatte sich ein amtsbekannter junger Mann am Mittwochabend für sein Rauschgift ausgedacht. Der 18-Jährige wurde gegen 20 Uhr von einer Polizeistreife in Michelbach kontrolliert. Bei der Kontrolle waren drogentypische Auffälligkeiten festzustellen. Als er nach dem Besitz von Rauschgift befragt wurde, konnte er nur schwerlich antworten. Des Rätsels Lösung für die plötzlichen Sprachprobleme war in seinem Mund zu finden, da er dort eine geringe Menge Marihuana verstecken wollte. Das Rauschgift wurde sichergestellt, auf den Heranwachsenden kommt nun eine Anzeige zu.

Rosenstock mutwillig beschädigt

Krombach-Oberschur, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein Unbekannter den Rosenstock eines Anwesens im Blumenweg. Der Schaden wird auf 40 Euro geschätzt.

Pkw zerkratzt

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Freitag letzter Woche wurde ein Mazda, der zwischen 09 und 18 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war, auf der rechten Seite zerkratzt. Der angerichtete Schaden summiert sich auf 1.000 Euro.



Polizei Alzenau