Verbotenes Springmesser sichergestellt

Auf den 43-jährigen Besitzer kommt nun eine Anzeige zu.





Pkw-Fahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 23.45 Uhr wurde ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer in Michelbach kontrolliert, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Da der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten zeigte und einen zweitnahen Drogenkonsum einräumte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Zu viel Promille

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen konnte eine Streife der Alzenauer Polizei einen alkoholisierten Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 43-jährige Ford-Fahrer war um 01.00 Uhr in der Aschaffenburger Straße kontrolliert worden. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,86 Promille.

Wildunfall

Sommerkahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall in der Straße Am Kirchberg entstand am Dienstagabend ein Schaden von 3.000 Euro. Ein BMW-Fahrer war um 19.45 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen.

Unfallfluchten

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 17.30 Uhr fuhr ein unbekannter Kleintransporter im Grubenweg gegen einen geparkten Pkw. Laut einem Zeugen fuhr der Fahrer des Kleintransporters an dem geparkten Dacia in Richtung Ortsmitte vorbei.

Der Kleintransporter hatte aus bisher nicht bekannten Gründen die Heckklappe geöffnet.

Er streifte dabei den geparkten Dacia und riss dessen rechten Außenspiegel ab. Der unbekannte Fahrer hielt dann kurz an, schloss die Heckklappe und fuhr dann unverrichteter Dinge weiter. An dem Dacia entstand ein Schaden von 250 Euro. Da der Zeuge das Kennzeichen des flüchtigen Verursachers ablesen konnte, sollte der verantwortliche Fahrer zu ermitteln sein.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagnachmittag musste eine 23-jährige Peugeot-Besitzerin feststellen, dass ihr Pkw von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden war. Die junge Frau hatte den Pkw um 11 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Siemensstraße abgestellt. Als sie um 14.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Fehler beim Anfahren

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. In der Aschaffenburger Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 2.300 Euro. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger VW Golf-Fahrer vom Fahrbahnrand an. Dabei übersah er den VW Polo einer 39-jährigen Frau, die in die gleiche Richtung fuhr. Bei dem seitlichen Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Polizei Alzenau