Zaun umgefahren

Da er dabei bei Nässe mit nichtangepasster Geschwindigkeit unterwegs war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Gartenzaun um. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht, der Sachschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich ansiedeln.

In einer Nacht zwei Münzautomaten aufgebrochen

Mömbris-Schimborn und Karlstein-Dettingen

In der Nacht zum Montag, nach 23.00 Uhr, wurden an Tankstellen in der Kahlgrundstraße in Schimborn und der Hanauer Landstraße (ehemalige B 8) in Dettingen die freistehenden Staubsaugerautomaten aufgebrochen und das darin enthaltene Münzgeld entwendet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizei Alzenau