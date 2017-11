Zu schnell in die Kurve - 22-Jähriger verletzt

Poller angefahren

Ein 22jähriger Linsengerichter fuhr mit seinem Pkw, Golf, auf der Staatsstraße 2306, von Geiselbach kommend Richtung Gelnhausen. In einer Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser, laubbedeckter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich und prallte mit dem Heck gegen eine Buche. Der Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000.- Euro. Beim Ausparken mit ihrem Opel übersah eine 82jährige Alzenauerin einen Poller vor einem Cafe und fuhr diesen um. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400.- Euro.Originalmeldung der Polizei Alzenau