Getankt und Rechnung nicht bezahlt

Nach dem Tankvorgang gaben sie an, dass kein Diesel, sondern lediglich Luft aus der Zapfsäule gekommen sei und verließen das Tankstellengelände ohne die entstandene Rechnung von 37 Euro zu begleichen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Betrugs.

Zusammenstoß in Einmündung

Alzenau

Am Freitag gegen 12.00 Uhr wollte die 25-jährige Fahrerin eines Pkw VW in die Siemensstraße einbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Pkw Renault. Es kam zu einer Kollision der beiden Pkws. Während am Pkw VW ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde bei dem Renault die Frontschürze abgerissen und die Airbags lösten aus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Unfallschaden wird auf circa 9500 Euro geschätzt.

Auffahrunfall mit verletztem Rollerfahrer

Mömbris-Niedersteinbach

Diverse Prellungen zog sich ein 16-jähriger Rollerfahrer am Freitagabend in der Alzenauer Straße zu. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste der Fahrer eines Pkw VW bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der folgende Jugendliche zu spät und fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf den Pkw auf. Seine Verletzungen wurden im Kreiskrankenhaus Wasserlos behandelt. Der Sachschaden beläuft sich circa 3500 Euro.

Betrunkener Radfahrer will Kontrolle entgehen

Alzenau

Aufgrund seiner riskanten und unsicheren Fahrweise fiel einer Streifenbesatzung am Freitag gegen 22.15 Uhr in der Hanauer Straße ein 21-jähriger Radfahrer auf. Die daraufhin versuchte Anhaltung ignorierte der junge Mann und wechselte die Straßenseite. Erst nach mehrmaligen Versuchen konnte er zum Anhalten bewegt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und durfte seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Diebstahl eines Kennzeichens

Alzenau

In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagfrüh wurde in der Rodenbacher Straße das hintere Kennzeichen eines Pkw VW Golf entwendet. Der entstandene Schaden beträgt 90 Euro.

Grablampendiebstahl auf Friedhof

Alzenau-Hörstein

Eine gute Beobachtung machte eine 21-jährige Frau am Freitagvormittag auf dem Friedhof an der Gerichtsplatzstraße. Sie teilte der Polizei mit, dass ein circa 50 jährige Mann mit einer Baskenmütze eine Grablampe entwendete und sich noch nach weiterem, potenziellem Diebesgut umsah. Der Unbekannte befand sich in Begleitung einer jüngeren Frau. Beide flüchteten anschließend mit einem Mini Cooper und konnten durch die eingesetzten Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden. Da sich aktuell der Diebstahl von Grablampen häuft, wird gebeten, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei zu informieren.

Polizei Alzenau