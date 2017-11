Wildunfall bei Brücken

Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro).

Vogel ausgewichen - gegen Leitpfosten gefahren

Sommerkahl

Eine 19-jährige Daimler-Fahrerin touchierte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der Staatsstraße 2305 bei Sommerkahl einen Leitpfosten. Nach Angaben der jungen Frau musste sie einem Vogel ausweichen. Der Sachschaden blieb mit 150 Euro gering.

Flüchtigen Lkw-Fahrer gestellt

Mömbris-Schimborn

Ein Lkw-Fahrer, der am Mittwochnachmittag einen Schaden in Höhe von 4.500 Euro verursachte, konnte von einer Streife der Alzenauer Polizei im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der 28-jährige Fahrer eines italienischen Lkw-Gespanns hatte gegen 17 Uhr in der Straße Kirchwieschen gewendet. Dabei blieb er an einem Stromverteilerkasten, einem Lichtmasten und dem Holzzaun eines Anwesens hängen. Laut einem Zeugen stieg der Fahrer aus, begutachtete den angerichteten Schaden und fuhr dann unverrichteter Dinge weiter. Der flüchtige Fahrer kam allerdings nicht weit, denn eine Polizeistreife konnte ihn wenig später anhalten. Da der rumänische Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg eine Sicherheitsleistung von 1.200 Euro bezahlen.

Polizei Alzenau