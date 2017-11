Zweimal geparktes Auto angefahren - zweimal abgehauen

Am Freitag in der Zeit von 06.15 Uhr bis 16.15 Uhr wurde ein auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Alzenau-Nord zur A 45 ein abgestellter Audi A3 von einem anderen Fahrzeug am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern.Am Freitagabend zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr wurde an einem in der Hanauer Landstraße (ehemalige B 8) geparkten Audi A6 der linke Außenspiegel abgefahren, so dass ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Auch hier fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Meldungen der Polizei Alzenau