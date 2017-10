Agila wird bei Unfall in Wasserlos gegen Laterne geschleudert - Zwei Verletzte

Wildunfall

Fahrrad in Kahl entwendet

Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Die Fahrerin eines VW Jetta fuhr gegen 10:50 Uhr von einem Parkplatz in die Bezirksstraße ein. Hierbei übersah sie eine auf der Bezirksstraße fahrende und vorrangberechtigte Opelfahrerin. Durch den Zusammenprall wurde der Opel Agila noch gegen einen Laternenmast geschleudert, ehe beide Fahrzeuge mit Totalschäden zum Stehen kamen.Auf der Staatsstraße 2443 ereignete sich am Montagnachmittag ein Wildunfall. Die Fahrerin eines Opel Corsa kollidierte zwischen Hörstein und Hohl mit einem Reh. Während an dem Opel nur geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 EUR entstand, musste das Reh vor Ort durch einen Jäger erlöst werden.Im Brückenweg wurde in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen ein blaues Fahrrad der Marke Cortina im Wert von etwa 150 EUR entwendet. Das Fahrrad war im Hofraum eines Anwesens abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein noch unbekannter Täter über die Gartenmauer und verschaffte sich so Zugang zu dem Fahrrad.Gegen 02:00 Uhr wurde der Bewohner eines Anwesens in der Hauptstraße auf einen lauten Knall aufmerksam. Bei der Nachschau stellte er fest, dass ein angrenzender Lagerraum gewaltsam geöffnet wurde und eine Personengruppe fluchtartig wegrannte. Zudem war das Fahrrad aus dem Lagerraum verschwunden. Im Rahmen der Fahndung konnten dann zwei Tatverdächtige angetroffen werden, die das entwendete Fahrrad mitführten. Auf die beiden kommt nun eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls zu. Der Wert des Fahrrades beträgt etwa 100 EUR.Originalmeldung der Polizei Alzenau