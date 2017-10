Mit 1,46 Promille gegen Mauer gefahren

Der 24-jährige Mann fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem VW auf der Großlaudenbacher Straße in Richtung Schöllkrippen. Er kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen eine Warnbake und eine Hausmauer. Danach dreht sich der Pkw und schlug mit dem Heck in einem Stahlzaun ein. Nachdem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch zu bemerken war und ein Alkotest einen Wert von 1,46 Promille ergab, folgten die obligatorische Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der VW hatte nur noch Schrottwert, er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf 8.500 Euro.

Wildunfall

Blankenbach

Beim Versuch einem Fuchs auszuweichen touchierte am Sonntagabend ein Audi-Fahrer eine Leitplanke. Der 28-jährige Pkw-Fahrer fuhr um 22.15 Uhr von Eichenberg in Richtung Blankenbach. Als ein Fuchs die Straße querte, wich der Mann aus und landete in der Leitplanke. Fazit: Fuchs tot, 3500 Euro Schaden an Pkw und Leitplanke.

Unfallflucht

Schöllkrippen

Bei einer Unfallflucht in der Aschaffenburger Straße entstand ein Schaden von 500 Euro. Ein unbekanntes Fahrzeug war zwischen Samstag und Sonntag beim Rangieren gegen den Notausgang einer Firma gefahren. Dabei wurde eine dort angebrachte Leiter aus Stahl beschädigt und aus der Verankerung gerissen.

Motorradfahrer fährt in den Graben

Geiselbach

Ein 62-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2306 bei Geiselbach leicht verletzt. Der Mann fuhr um 11 Uhr in einer Gruppe bestehend aus 6 Zweirädern. Laut einem Zeugen fuhr der Mann im Auslauf einer Linkskurve, Höhe der Einmündung Am Sportplatz, plötzlich ohne ersichtlichen Grund geradeaus. Er fuhr in den Graben, überschlug sich und blieb auf der Wiese liegen. Der Fahrer war nach dem Unfall ansprechbar, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Gelnhausen gebracht. Das Motorrad, das stark beschädigt wurde (6.000 Euro), musste abgeschleppt werden.

Unfallverursacherin ermittelt

Karlstein-Großwelzheim

Am Sonntag konnte die zunächst flüchtige Verursacherin eines Verkehrsunfalls ermittelt werden. Zwischen 09 und 10.30 Uhr war ein Opel, der in der Bayernstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel angefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von knapp 3.000 Euro. Gegen Mittag konnte eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin aus Karlstein als Fahrerin ermittelt werden. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Opel-Fahrerin landet im Straßengraben

Alzenau-Michelbach

Eine junge Opel-Fahrerin landete am Sonntagmorgen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Straßengraben. Die 18-jährige Frau fuhr um 07 Uhr auf der Staatsstraße vom Mömbris in Richtung Alzenau. Kurz nach den Dörsthöfen kam sie in einer Linkskurve auf der regennassen Straße nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Frau zog sich ein Schleudertrauma zu, sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der Pkw, an dem ein Schaden von 1.200 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

Briefkasten gesprengt

Kahl

Am frühen Montag um 00.40 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit einem Böller den Briefkasten eines Anwesens in der Sandlache. Außerdem wurde ein rohes Ei gegen die Hausfassade geworfen und ein Busch im Vorgarten mit Luftschlangen aus einer Spraydose besprüht. Der Schaden wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Umzäunung einer Pferdekoppel beschädigt

Alzenau-Michelbach

Am Sonntag zwischen 09 und 16 Uhr beschädigte ein Unbekannter mutwillig die Umzäunung einer Pferdekoppel am Birkenberg. Dadurch konnten die auf der Koppel gehaltenen Pferde ausbrechen. Der Schaden blieb mit 10 Euro gering.

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Alzenau

Mit einem Stein schlug ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag die Seitenscheibe eines Nissan ein, der auf dem Burgparkplatz abgestellt war. Hierdurch entstand ein Schaden von 200 Euro.

Reifen an Pkw zerstochen

Alzenau-Albstadt

Ein Mercedes-Besitzer musste am Samstag feststellen, dass der vordere linke Reifen seines Fahrzeugs, das in der Freigerichter Straße stand, zerstochen worden war. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Fahrrad geklaut

Karlstein-Großwelzheim

Ein 16-jähriger Schüler stellte am Samstag gegen 18 Uhr sein Mountainbike der Marke Müsing vor der Reithalle im Mühlweg ab. Als er eine Stunde später zurückkam, war das Fahrrad samt Schloss spurlos verschwunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Straftaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau