Wildwechsel zwingt zur Vollbremsung - Auffahrunfall

Zu schnell - in der Böschung gelandet

Auffahrunfall mit 8.500 Euro Sachschaden

Beim Ladendiebstahl erwischt

Mit gestohlenen Kennzeichen erwischt

Ein 58-jähriger VW-Fahrer war gegen 20.30 Uhr kurz nach der Landesgrenze auf einen vorausfahrenden Auto aufgefahren. Dessen 40-jähriger Fahrer hatte nach eigenen Angaben wegen Rehen abbremsen müssen. Der Rettungsdienst brachte den 40-Jährige wegen Nackenschmerzen in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden summiert sich auf 4.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.Am Mittwochmorgen landete eine 18-jährige BMW-Fahrerin bei Kaltenberg in der Böschung und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die junge Frau fuhr um 11.30 Uhr von Schöllkrippen in Richtung Mömbris. In einer Rechtskurve vor Kaltenberg brach ihr Pkw auf der regennassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit aus. Der BMW drehte sich und rutschte nach links von der Straße. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt, der Pkw wurde nach dem Anstoß in die Böschung wieder auf die Straße geschleudert. Die junge Frau musste mit einem Schleudertrauma ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.Bei einem Auffahrunfall in der Hanauer Straße entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 8.500 Euro. Ein 68-jähriger Kia-Fahrer musste gegen 14 Uhr verkehrsbedingt am Kreisverkehr, Höhe der Polizei, anhalten. Dies übersah ein 80-jähriger VW-Fahrer und fuhr auf den Kia auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.Ein 43-jähriger Mann aus Rumänien wurde am Mittwoch in einen Supermarkt im Industriegebiet Alzenau-Süd beim Ladendiebstahl erwischt.Der Mann hatte um 19.45 Uhr Waren im Wert von 6,50 Euro entwendet. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 50 Euro bezahlen.Am frühen Mittwoch konnte eine Streife der Alzenauer Polizei ein Auto aus dem Verkehr ziehen, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht worden waren. Die Polizeistreife hatte einen Smart-Fahrer um 06 Uhr in Kleinostheim kontrolliert. Dabei kam zum Vorschein, dass die an dem Smart angebrachten Kennzeichen im September 2016 in Karlstein entwendet worden waren. Außerdem war der Smart weder zugelassen noch versichert. Auf den 48-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Aschaffenburg kommt nun eine Anzeige wegen diverser Delikte zu.Originalmeldung Polizei Alzenau