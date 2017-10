41-Jähriger begeht zweimal hintereinander Unfallflucht

Um 15:05 Uhr kam er zunächst auf der Staatsstraße 2309 in Höhe der Heimbacher Mühle von der Fahrbahn ab und touchierte mit einem Ford Transit die Leitplanke und beschädigte einen Leitpfosten.

Nachdem er seine Fahrt fortgesetzt hatte, verursachte der gleiche Fahrzeugführer nur fünf Minuten später an der Einmündung zur Schimborner Straße einen weiteren Verkehrsunfall. Mit relativ geringer Geschwindigkeit war er auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw Audi aufgefahren. Als die Geschädigte den Unfallverursacher ansprechen wollte, fuhr der 41Jährige einfach davon. Zeugen gelang es das unfallverursachende Fahrzeug bis in die Ortsmitte Am Markt in Mömbris zu verfolgen. Das Fahrzeug wurde abgestellt und der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß über die dortigen Gleise. Schon kurze Zeit später konnte der Flüchtige im Zuge einer eingeleiteten Fahndung in der Hüttenberger Straße festgenommen werden. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Test am Alkomaten erbrachte einen Wert von 1,2 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Der Sachschaden beider Unfälle summiert sich auf rund 5.000 Euro.



Vorfahrtsverletzung verursacht Sachschaden

Zu schnell in Kurve

Sturz von Motorrad

Fahrradunfall

Von tiefstehender Sonne geblendet

Nach Parkrempler einfach weggefahren

Markierungsstangen aus Metall entwendet

. Am Dienstagabend, gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 32jährige Frau mit Pkw Opel Astra, die Carl-Diem-Straße. An der Kreuzung Zum Sandfeld übersah sie eine von rechts kommende Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw VW Polo. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Dienstag, gegen 14:40 Uhr, ein 47jähriger Mann mit seinem Pkw Opel Corsa von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich im Kurvenbereich der Staatsstraße 2309 in Höhe des Ortsteiles Reichenbach. Beim Aufprall auf die Böschung kam es zu massiven Fahrzeugschäden im vorderen linken Frontbereich und an der Vorderachse. Eigenschaden: rund 5.000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht.. Ebenfalls auf der Staatsstraße 2309 bei Reichenbach, stürzte gegen 14:50 Uhr ein 53jähriger Motorradfahrer. Ursächlich hierfür dürfte die erheblich verschmutzte Fahrbahn gewesen sein. Nach dem Sturz klagte der Zweiradfahrer über leichte Kopfschmerzen. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von 2.000 Euro.Mittelschwere Kopfverletzungen erlitt eine 79jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad von Alzenau in Richtung Kahl unterwegs war. Beim Befahren des Radweges blieb sie mit dem Lenker an einem eingelassenen Sperrpfosten hängen und kam zu Sturz. Am Zweirad entstand kein nennenswerter Sachschaden.. Nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet geriet am Dienstagnachmittag, gegen 15.35 Uhr, ein 80jähriger Mann mit seinem Pkw Skoda auf der Staatsstraße 2305 bei Wiesen von der Fahrbahn und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Straßenmeisterei entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Schaden am Pkw wird mit 1.200 Euro angegeben.. In der Laudenbacher Straße beschädigte am Dienstagmorgen, gegen 07:25 Uhr, ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Audi A3. Beim Ausfahren aus einer Parklücke hatte er das fremde Fahrzeug gestreift. Nach Begutachtung des Schadens entfernte der Fahrer eines silberfarbenen Pkw Mercedes C 200 unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem das Geschehen von einer Dachterrasse aus beobachtet werden konnte, dürfte er rasch zu ermitteln sein. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren und es droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.In der Nacht zum Dienstag verschwanden von einem Grundstück im Sälzerweg 20 Metallstangen. Die Stangen waren nach vorausgegangener Grundstücksvermessung in den Erdboden eingelassen. Der Wert der Stangen wird mit 200 Euro angegeben. Zu den Tätern gibt es noch keine Erkenntnisse.Sollte jemandzu einem der aufgeführten Sachverhalte machen können, wird er gebeten, sich unter dermit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Originalmeldung der Polizei Alzenau