Verkehrskontrolle mit erheblichen Folgen

Eine Polizeistreife hatte einen Roller um 23.15 Uhr in der Straße In den Baumstücken kontrolliert, da das Gefährt auffällig schnell fuhr und Fahrer und Mitfahrer keinen Helm trugen. Der 29-jährige Fahrer räumte ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Weiterhin war das Versicherungskennzeichen des Rollers mit einem Farbstift verändert worden. Erschwerend kam für den 29-jährigen Fahrer hinzu, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Er wurde festgenommen und wird im Laufe des Dienstags einem Richter vorgeführt. Der Roller wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg sichergestellt.

Mit 2,10 Promille am Morgen kontrolliert

Alzenau

Am Montagmorgen konnte eine stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin in Alzenau aus dem Verkehr gezogen werden. Die 58-jährige Frau war um 09.30 Uhr mit ihrem VW in der Industriestraße kontrolliert worden. Ein Alkotest ergab trotz der relativ frühen Morgenstunde den stolzen Wert von 2,10 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Vorfahrtsunfall

Alzenau

Bei einem Vorfahrtsunfall am Kreisverkehr Hanauer Straße/Mühlweg entstand am Montagmittag ein Sachschaden von 4.000 Euro. Eine 78-jährige Subaru-Fahrerin fuhr um 12.15 Uhr von der Innenstadt kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Nissan einer 22-jährigen Frau. Im Kreisverkehr kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Beim Anfahren Peugeot übersehen

Kahl

Ein 21-jähriger Nissan-Fahrer fuhr am Montag gegen 17.30 Uhr von einem Tankstellengelände nach links auf die Forststraße. Er übersah dabei den Peugeot einer 22-jährigen Frau, die auf der Forststraße unterwegs war. Er fuhr mit seiner Front gegen die linke Seite des Peugeot. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zu schnell - drei Verletzte

Mömbris-Dörnsteinbach

Nicht angepasste Geschwindigkeit war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag drei Personen verletzt wurden. Um 15.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer den abschüssigen Dammweg. Da er zu schnell war, kam er nach rechts ab, fuhr in den Hof eines Anwesens, überquerte einen kleinen Rasenhügel und prallte schließlich frontal gegen eine Steinmauer. Alle drei Insassen in dem VW erlitten bei dem Unfall leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der VW hatte nur noch Schrottwert. Der Gesamtschaden summiert sich auf 4.000 Euro.

Graffiti an Grundschule

Kleinkahl Kleinkahl

Zwischen Freitag und Montag besprühten Unbekannte die Außenfassade und eine Betontischtennisplatte der Grundschule in der Kirchstraße mit schwarzer und rosa Farbe. Hierdurch entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Alzenau