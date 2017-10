Unter Alkoholeinfluss Auto angefahren und geflüchtet

Verkehrsunfall an Engstelle

Am Freitag gegen 20.30 Uhr konnte sie beobachten, wie eine Dame mit ihrem Pkw Mitsubishi in der Cornillstraße beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigte. Nach einer kurzen Begutachtung des Unfallschadens, entfernte sich die Verursacherin. Eine hessische Streifenbesatzung kontrollierte die Unfallverursacherin und stellte fest, dass diese leicht unter Alkoholeinfluss stand. Die Dame gab an, keinen Unfallschaden festgestellt zu haben.

Mömbris-Mensengesäß, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag gegen 13.30 Uhr wollte der Fahrer eines Pkw Ford an geparkten Pkws vorbeifahren, als ein Transporter entgegenkam. Um ihm das Weiterfahren zu ermöglichen, setzte er seinen Pkw zurück und übersah hierbei einen mittlerweile dahinter wartenden Pkw Suzuki. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Unfallschaden von circa 1000 Euro entstand.

Auto zerkratzt

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstag bis Freitagmittag wurde ein weißer Pkw Hyundai beschädigt. Das Fahrzeug war in der Königsberger Straße abgestellt und wurde mit einem spitzen Gegenstand wellenförmig an der Beifahrertüre zerkratzt.

Kennzeichen abmontiert

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe der letzten Woche wurde das vordere Kennzeichen eines in der Brentanostraße abgestellten Lkw Mitsubishi entwendet. Der unbekannte Täter montierte das mit Schrauben befestigte, vordere Kennzeichen ab und steckte anschließend die Schrauben wieder in die Halterung.