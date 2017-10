Der 21-Jährige war am Montag gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi A4 vom Mömbriser Ortsteil Niedersteinbach in Richtung Alzenau-Michelbach unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts in die Böschung abkam. Das Auto überschlug sich daraufhin und landete auf dem Dach. Sowohl der Fahrer als auch ein 19-jähriger Mitfahrer konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten durch den Rettungsdienst ambulant versorgt werden. Die Staatsstraße wurde kurzzeitig voll gesperrt. Die Feuerwehr Michelbach sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden – es musste abgeschleppt werden. Kurz nach 18 Uhr wurde die Sperrung auf der Staatsstraße wieder aufgehoben. rah