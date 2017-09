Fehler beim Einparken - 3500 Euro Schaden

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Auffahrunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2305, Höhe der Anschlussstelle Alzenau Nord, entstand am Donnerstag ein Schaden von 7.000 Euro. Ein 62-jähriger Peugeot-Fahrer, der in Richtung Kahl fuhr, war gegen 13 Uhr auf einen vorausfahrenden Ford Transit aufgefahren, dessen Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste.

Beide Fahrer blieben unverletzt.

Seitliche Kollision

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine 61-jährige VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag um 11.30 Uhr auf der Staatsstraße versehentlich den abgebakten Bereich an der Baustelle an der Anschlussstelle Alzenau Mitte. Als sie dies bemerkte und den Fahrstreifen wechselte, touchierte sie seitlich den Daimler einer 56-jährigen Frau. Der Gesamtschaden beträgt 3.500 Euro.

Polizei Alzenau