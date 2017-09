Schaukel aus Kindergarten entwendet

In der Tatzeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde aus dem Waldkindergarten im Prischoßweg von einem bislang unbekannten Täter eine Schaukel entwendet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Geparkten Pkw übersehen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Toyotas auf der Aschaffenburger Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 19 übersah er dabei den am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und fuhr von hinten auf. Von den beim Unfall herumfliegenden Fahrzeugteilen wurde der entgegenkommende Peugeot einer 55-Jährigen beschädigt. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Es entstand aber ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro.

Beim Abbiegen verletzt

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer wollte am Donnerstagabend im Ortsteil Schimborn auf der Kahlgrundstraße nach links in die dort befindliche Tankstelle einfahren. Dazu musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein 62-jähriger Fahrer eines Wohnmobils, welcher hinter dem BMW fuhr, übersah das und fuhr dem BMW auf. Vom plötzlichen Stillstand des Wohnmobils wurde ein 18-jähriger Opel-Fahrer so überrascht, dass er auf das Wohnmobil auffuhr. Der Fahrer des abbiegenden BMW wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Polizeimitteilung Alzenau