Evakuierung wegen Explosionsgefahr in Alzenau

Wegen Explosionsgefahr haben Feuerwehr und Polizei in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) das Gebiet um eine defekte Gasleitung geräumt - in einem Radius von 100 Metern. Eine Familie musste am Donnerstag ihr Haus verlassen, wie die Kreisbranddirektion mitteilte. Das Gasversorgungsunternehmen stellte die defekte Gasleitung ab und stoppte damit die Gasausströmung.

In vier Wohnhäusern und im Abwasserkanal hatten Experten eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt. Mit einem explosionsgeschützten Be- und Entlüftungsgerät beförderte die Feuerwehr den gefährlichen Stoff an die Oberfläche, wo er sich durch den Wind verflüchtigte. dpa

Die Pressemeldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg:

Ausströmendes Gas aus einer beschädigten Gasleitung sorgte für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte am heutigen Donnerstag (21.09.2017). Im Bereich der Einsatzstelle in der Hörsteiner Schmidstraße bestand Explosionsgefahr. Eine 3-köpfige Familie musste ihr Haus verlassen. Polizei und Feuerwehr sperrten die Straßen rund um die Einsatzstelle weiträumig ab. Das Gasversorgungsunternehmen stellte die defekte Gasleitung ab und stoppte damit die Gasausströmung.

Um 11.57 Uhr erreichte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Aschaffenburg der Notruf, dass im Alzenauer Stadtteil Hörstein aus einer defekten Gasleitung unkontrolliert Erdgas ausströmen würde. Messungen der Einsatzkräfte bestätigten, dass dort Explosionsgefahr bestand. Die Einsatzleitung der Feuerwehr unter der Leitung des Hörsteiner Kommandanten Michael Bott veranlasste die sofortige Räumung des gefährdeten Bereiches in einem Radius von rund 100 Metern um die Schadenstelle. Für den Fall eines Brandes oder einer Explosion bereiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr vorsorglich einen Löschangriff vor. Parallel zu dieser Maßnahme führte die Feuerwehr weitere Messungen durch. In vier angrenzenden Wohnhäusern sowie im Abwasserkanal konnte eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt werden. Um ein Anwesen kontrollieren zu können, musste sich die Feuerwehr in Abstimmung mit der Polizei über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus verschaffen. Die Feuerwehr beförderte anschließend den Gefahrstoff mit einem explosionsgeschützten Be- und Entlüftungsgerät an die Oberfläche, wo dieser sich durch den Wind verflüchtigte. Nachdem der Gasaustritt gestoppt war und anschließende Kontrollmessungen auch bestätigten, dass keine Gefährdung mehr vorlag, konnten sämtliche Bewohner ab 16 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren.



Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hörstein und Alzenau. Von der Kreisbrandinspektion waren Kreisbrandinspektor Frank Wissel, Kreisbrandmeister Thorsten Trapp, der für ABC-Gefahren zuständige Kreisbrandmeister Martin Hock sowie ein Pressesprecher vor Ort. Von rettungsdienstlicher Seite wurden durch die Integrierte Leitstelle Bayerischer Untermain ein Rettungswagen und ein Einsatzleiter Rettungsdienst alarmiert. Die Kräfte des Rettungsdienstes mussten aber nicht eingesetzt werden.