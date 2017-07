Drei Mal Unfallflucht in Alzenau

Reh von Pkw erfasst

ZIm Ortsteil Michelbach wurde ein geparkter Pkw VW Up in der Laurentiusstraße beschädigt. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte im Zeitraum von Freitagmorgen, 10:30 Uhr und Samstagmorgen, 10:00 Uhr, einen Streifschaden an der hinteren, rechten Stoßstange des VW. In dieser Zeit war der Pkw auf dem Parkplatz einer Bankfiliale geparkt. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1000 EUR. Zwischen Freitagnachmittag, 17:00 Uhr, und Samstagmorgen, 10:00 Uhr, wurde in der Dieselstraße ein geparkter Pkw VW Golf an der vorderen Stoßstange von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden beträgt in diesem Fall ca. 250 EUR. Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es in der Brentanostraße auf Höhe des Bahnhofs. Hier wurde im Zeitraum von Freitagabend, 23:00 Uhr, und Samstagfrüh, 07:50 Uhr, ein Metallzaun beschädigt. Die Schadenshöhe beziffert sich auf etwa 1500 EUR.Auf der Kreisstraße AB 17 ereignete sich am Samstagabend ein Wildunfall mit einem Reh. Gegen 22:45 Uhr fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw Mazda vom Kreisverkehr in Richtung Industriegebiet, als das Wild plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Das Reh wurde von dem Mazda erfasst und tödlich verletzt. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1200 EUR.Originalmeldung der Polizei Alzenau