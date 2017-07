Anhänger mit Motorboot löst sich während der Fahrt

Beim Parken Pkw beschädigt und geflüchtet

Vorfahrt missachtet

Der Anhänger machte sich in einer Kurve in der Dettinger Straße selbstständig und touchierte einen entgegenkommenden Pkw Renault.Der Fahrer des Renaults versuchte noch mit seinem Pkw auszuweichen und verhinderte somit einen Frontalzusammenstoß. Der Anhänger rollte circa 10 Meter selbstständig in Richtung Karlstein und kam dann zwischen einer Grundstücksmauer und einer Laterne zum Stehen.Durch das ruckartige Ausweichmanöver erlitt der Fahrer des Renaults Schmerzen im Rückenbereich.Warum sich der Anhänger von seinem Zugfahrzeug löste, ist bislang unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro.Während des Einkaufs am Samstag gegen 14 Uhr parkte eine Kundin ihren Pkw BMW auf dem Parkplatz „Am Klinger“. Als sie zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Im gleichen Moment entfernte sich eine Dame, mittleren Alters, mit einem weißen Kombi von der Unfallstelle. Zeugen sprachen die Geschädigte anschließend an und erklärten ihr, dass die Fahrerin des Kombis den Schaden verursacht hatte. Diese hatte sich bereits den Unfallschaden näher angeschaut, bevor sie von der Unfallstelle flüchtete.Beim Einbiegen auf die Staatsstraße 2443 von Gunzenbach, übersah der Fahrer eines Pkw VW Golf einen Pkw VW Touran. Am Samstag gegen 11.50 Uhr war der Fahrer des Tourans gerade dabei von der Staatsstraße in Richtung Gunzenbach abzubiegen, als es zu einem Zusammenstoß kam. Obwohl beide Fahrzeuge noch fahrbereit waren, wird der Unfallschaden wird auf circa 8500 Euro geschätzt.Polizei Alzenau