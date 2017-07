Zwei Männer klauen PKW und bauen Unfall

Gegen 5 Uhr war ein Jäger in seinem Revier unterwegs. Ihm fiel ein Pkw der Marke Mercedes auf, der sich im Graben, unterhalb der Staatsstraße 2305, festgefahren hatte. Als er näher kam, sah er noch zwei Personen davonrennen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der Alzenauer Polizei einen der Täter um 06 Uhr festnehmen. Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann aus dem Landkreis Aschaffenburg. Durch weitere Ermittlungen konnte folgender Ablauf festgestellt werden. Die beiden Männer hatten den nicht zugelassenen Pkw vom Gelände einer Werkstatt in der Kahlstraße entwendet. Dazu waren sie zunächst über einen Zaun gestiegen und hatten dann mit dem Pkw den Zaun durchbrochen. Im weiteren Verlauf fuhren sie mit dem Mercedes über diverse Flurwege in Richtung Staatsstraße 2305, wo sie dann schließlich von der Fahrbahn abkamen.

Nach anfänglichem Leugnen gab der junge Mann zu, an dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein. Er benannte auch seinen noch flüchtigen Mittäter, einen 19-jährigen Heranwachsenden aus dem Landkreis Aschaffenburg.

Da ein Alkotest bei dem 21-Jährigen einen Wert von 1,38 Promille ergab, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Auf das Duo kommen nun Anzeigen wegen diverser Straftaten zu.

Mann durch Hundebiss leicht verletzt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Ein 73-jähriger Mann erlitt am Sonntagnachmittag bei einem Hundebiss leichte Verletzungen an der Hand. Der Mann befand sich gegen 17 Uhr mit seinem Hund am Kahler See in der Straße An der Nachtweide. Sein Hund wurde von einem fremden Hund angefallen und gebissen. Als er die beiden Hunde trennen wollte, wurde er von dem fremden Hund leicht an der Hand verletzt. Der fremde Hundehalter drohte dem Mann und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Er kann wie folgt beschrieben werden: Mann mittleren Alters, circa 185 cm, dick, halbe Glatze, bekleidet mit einer Badehose. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Fahrrad gestohlen

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein älteres Fahrrad, das unverschlossen in dem Hofraum eines Anwesens in der Hörsteiner Straße stand, entwendet. Das Rad hatte einen Wert von 100 Euro.





Fehler beim Ausparken

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Holzgasse entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 600 Euro. Ein 45-jähriger VW-Fahrer hatte um 15 Uhr beim Ausparken einen geparkten Ford touchiert.

Unfallflucht

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag zwischen 18 und 22 Uhr wurde ein Ford, der in der Prischoßstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der unbekannte Verursacher beschädigte den rechten vorderen Kotflügel und den rechten Außenspiegel. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizei