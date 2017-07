Unbekannte beschädigen Wartehäuschen in Alzenau

In der Nacht zum Sonntag wurde am Bahnhof in der Poststraße die Glasscheibe des Wartehäuschens eingeschlagen. Sachschaden: ca. 500 Euro.



Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).



Braten im Grill vergessen - Nachbar bemerkt Rauch rechtzeitig



Schöllkrippen, Lkrs. Aschaffenburg. Gegen 15.00 Uhr stellte eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Waagstraße Essen in einen Elektrogrill, schaltete diesen ein und ging zum Einkaufen. Gewisse Zeit später bemerkte ein Nachbar eine Rauchentwicklung aus der Wohnung und informierte die Feuerwehr sowie den sich in der Nachbarschaft aufhaltenden Hausherrn. Dieser konnte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehren aus Schöllkrippen und Schneppenbach mit einem Handfeuerlöscher selber löschen. Der Sachschaden fiel aufgrund der frühen Brandentdeckung mit ca. 500 Euro noch eher gering aus.



Zwei Parkrempler



Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Am frühen Samstagnachmittag kam es gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Emmy-Noether-Straße und gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz am „Michelbacher Schlößchen“ zu zwei sog. „Parkremplern“. Hierbei blieb es bei Blechschäden, die sich auf jeweils ca. 3.000 Euro belaufen.





Abfälle unbeaufsichtigt verbrannt - Feuerwehr muss löschen



Alzenau-Wasserlos, Lkrs. Aschaffenburg. Am Samstag um die Mittagszeit meldete ein Passant eine unbeaufsichtigte Feuerstelle auf einer Wiese unterhalb des Finkenweges. Wie die Streife vor Ort dann feststellen konnte, wurden dort ca. drei bis vier Kubikmeter Hausmüll und abgelaufenes Tierfutter verbrannt. Die Feuerwehr Wasserlos musste dann mit sieben Einsatzkräften anrücken und das Feuer ablöschen. Der Verursacher konnte mittlerweile ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.





Originalmeldung der Polizei