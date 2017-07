Mehrere Paletten Pflastersteine geklaut

Polizei Alzenau

Alzenau Donnerstag, 06.07.2017 - 11:32 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurden von einem Grundstück in Hörstein in der Straße Am Neuen Berg 10 Paletten Pflastersteine im Wert von 3.000 Euro entwendet.