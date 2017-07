Auto beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Alzenau Mittwoch, 05.07.2017 - 11:25 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an einem Mazda, der in der Haubühlstraße in Hörstein abgestellt war, das vordere Kennzeichen entwendet.