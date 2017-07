Frau in Mömbris durch Hundebiss verletzt

Vorfahrtsunfall mit 10.000 Euro Schaden

Gegen geparkten Pkw geprallt

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und 17.000 Euro Schaden

Unfallflucht

Geringe Menge Rauschgift bei Personenkontrolle sichergestellt.

Pkw mutwillig beschädigt

Wildunfall

Am Sonntagmittag gegen 11 Uhr wurde eine Frau in ihrem Garten im Kleewiesenweg von einem größeren Hund angefallen und gebissen. Der offenbar freilaufende Hund verschwand nach der Attacke. Die Frau musste ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Diesel-/Brentanostraße entstand am Montagabend ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Um 18 Uhr fuhr eine 70-jährige Ford-Fahrerin auf der Brentanostraße und wollte die Dieselstraße in Richtung Industriestraße überqueren. Dabei übersah sie den Daimler eines 36-jährigen Mannes, der auf der vorfahrtsberechtigten Dieselstraße unterwegs war. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die linke Seite des Ford. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt.Am Montag um 16 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fiat-Fahrer aus Unachtsamkeit in der Krombacher Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden (7.000 Euro), sie mussten abgeschleppt werden.Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2305 wurden am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Gegen 07.30 Uhr war eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin, die von Michelbach in Richtung Alzenau fuhr, auf einen vorausfahrenden Seat aufgefahren. Dessen 55-jähriger Fahrer hatte circa 300 Meter vor der Einmündung Burgstraße abbremsen müssen, da sich der Verkehr zurückstaute. Bei der Kollision erlitten ein 4 -jähriges Kind und eine 53-jähriger Frau, die im Fond des Mercedes saßen, leichte Verletzungen im Halsbereich. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen für circa 1 Stunde nur halbseitig befahrbar. Die Feuerwehr aus Michelbach war mit 7 Mann zur Verkehrsregelung eingesetzt.Bereits am Freitag zwischen 06 und 14 Uhr wurde ein Opel, der in der Schubertstraße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher, bei dem es sich um einen dunklen Kastenwagen der Marke Renault oder Peugeot gehandelt haben könnte, hinterließ einen Schaden am Kühlergrill (750 Euro).Am Montagabend konnte eine Polizeistreife im Rahmen einer Personenkontrolle in der Cornillsstraße bei zwei jungen Männern geringe Mengen Marihuana auffinden und sicherstellen. Auf die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren kommt nun eine Anzeige zu.Zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag beschädigte ein Unbekannter mutwillig einen Ford, der in der Rubensstraße abgestellt war, auf der rechten Seite. Der angerichtete Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.Am Montagmorgen erfasste eine VW-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau frontal ein Reh. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt (3.000 Euro).



