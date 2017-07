Rollerfahrer stürzt in Schöllkrippen - Mit Bruch ins Krankenhaus

An Hausmauer gefahren und geflüchtet

Mit Cabrio Blumenkübel beschädigt

Am Freitag gegen 20.40 Uhr kam der Mann in der Aschaffenburger Straße aufgrund eines Fahrfehlers ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen die Bordsteinkante und stürzte mit seinem 19-jährigen Sozius auf den Asphalt. Während der Mitfahrer unverletzt blieb, wurde der Fahrer mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.Da Hinweise vorlagen, dass der Roller über 45 km/h fährt und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird auf ihn ein Ermittlungsverfahren zukommen.Vermutlich beim Anliefern von Baumaterial, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitag im Zeitraum von 14.05 Uhr - 17.45 Uhr die Hausmauer in dem Strötzbacher Weg gestreift. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern.Bereits am Montag um 17.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen Blumenkübel der Stadt Alzenau. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren mit seinem Cabrio den Blumenkübel touchierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Die Ermittlungen dürften sich nicht allzu schwierig gestalten, da das Kennzeichen bekannt ist.





Meldungen der Polizei Alzenau