Chaos auf A45: Haushaltsgeräte auf der Straße

Am Montagnachmittag kam es auf der Autobahn A45 bei Alzenau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei einem Mercededs und einem BMW. Ein Fahrzeug hatte auf dem Anhänger mehrere Elektrohaushaltsgeräte geladen. Infolge des Unfalls kippte der Anhänger um und die Ladung wurde auf der Fahrbahn verteilt.

Nach aktuellem Sachstand ereignete sich der Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Alzenau-Nord und dem Hanauer Kreuz am Montag, gegen 16 Uhr. Ein 69-jähriger Mercedesfahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis war mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen und seinem mit Haushaltsgeräten beladenen Anhänger in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Als ein 54-jähriger BMW-Fahrer aus dem Raum Gießen zum Überholvorgang ansetzte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß drehten sich beide Fahrzeuge und blieben entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur stehen. Der Anhänger am Mercedes kippte und verlor dabei mehrere Waschmaschinen, Ölöfen sowie auch einen Kühlschrank, die sich über die Straße verteilten.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Zur Gesamtschadenshöhe liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Diese dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr nach einer kurzen Vollsperrung einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Die Beamten wurden dabei auch von der benachbarten Polizeiinspektion Alzenau unterstützt. Zur Reinigung der Fahrbahn war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Neben der Fahrbahnreinigung musste die Feuerwehr aus durch Öl verschmutztes Erdreich abtragen. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst, insbesondere auch ein Rettungshubschrauber, an der Unfallstelle.

Da der Unfallhergang noch unklar ist bittet die Autobahnpolizei Zeuigen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-0 zu melden.

rah/Polizei Unterfranken