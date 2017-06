Taxi-Betrüger verliert auf der Flucht seinen Schuh

Polizei Alzenau

Alzenau Samstag, 03.06.2017 - 11:20 Uhr

Ein dreister Fahrgast erschlich sich am frühen Samstag den Fahrpreis in Höhe von 80 Euro für eine Taxifahrt von Frankfurt nach Alzenau. Jetzt sucht ihn die Polizei.