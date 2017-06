Mann will laufenden Rasenmäher reparieren: Fingerkuppe ab

Polizei Alzenau

Alzenau Freitag, 02.06.2017 - 14:59 Uhr

Am späten Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr war ein 45-jähriger Arbeiter damit beschäftigt den Rasen eines Mehrfamilienhauses am Danziger Platz in Alzena zu mähen. Als sich plötzlich ein Tannenzapfen zwischen dem Vorderrad des Mähers und dessen Karosserie verklemmte, versuchte der Mann, diesen bei laufendem Motor herauszuziehen.